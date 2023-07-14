وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إستحداث مؤسسة عمومية لتجديد عتاد السيارات.

وحسب العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 45 تم إستحداث مؤسسة عمومية لتجديد عتاد السيارات بموجب مرسوم رئاسي رقم 23- 235 مؤرخ في 9 ذي الـحـجة ّ عــام 1444 الموافق 27 جوان سـنــة 2023.

وفقا لذات المرسوم المؤسسة العمومية لتجديد عتاد السيارات المستحدثة ستكون تابعة للجيش الوطني الشعبي. وذات طابع صناعي وتجاري ومقرها الدار البيضاء بالعاصمة.

ويموجب هذا المرسوم استُكلف هذه المؤسسة بمهام الإسناذ غير المباشر لوحدات الجيش. وأيضا تجديد وعصرنة العربات المدرعة المدلوبة ووآليات الأشغال العمومية والعربات الخفيفة لكل الميادين التكتيكية.

كما ان المؤسسة المستحدثة ستتكفل عند الحاجة بأي عتاد آخر ذي صلة بالموضوع وبتبعات المرفق العام أو كل قطاع آخر تابع للدولة.