صدر قرار وزاري مشترك يحدد قائمة المحافظات العقارية الجديدة وإختصاصها الإقليمي.

ووفقا للعدد رقم 54 من الجريدة الرسمية تضمن المرسوم التتفيذى رقم 12- 393 إستحداث محافظات عقارية جديدة في كامل الولايات.

وهذ الإجراء الجديد تم إقراره بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول ووزير المالية.

وسيتم تنصيب هذه المحافظات العقارية الجديدة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.

كما يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحافظات العقارية وإختصاصها الإقليمي.

تحدد قائمة الحافلات العقارية واختصاصهاالإقليمي طبقا للجدول الملحق بهدا القرار.

ويمتد الاختصاص الإقليمي للمحافظات العقارية المنصبة قبل صدور هذا القرار، إلى دائرة الإختصاص المحافضات العقارية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.