إستحداث مراكز متخصصة لاستقبال وإيواء السجينات المفرج عنهن

كشفت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن مشروع إستحداث مراكز متخصصة في إيواء النساء السجينات المفرج عنهن. على أن تتوزع تلك المرافق بوسط وشرق وغرب البلاد.

وأفاد بيان للمديرية العامة لإدارة السجون، أنه تم عقد إجتماع عمل نهاية الأسبوع المنصرم بمقر المديرية. في إطار مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “PNUD” تحت إشراف أسعيد زرب المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبليرتا اليكو, الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر وعبد الرحمان حمزاوي, القائد العام للكشافة الإسلامية. حيث خصص لعرض مشروع إستحداث مراكز متخصصة لإستقبال وإيواء النساء المفرج عنهن.

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وخلص المجتمعون إلى الاتفاق على ترسيم مشروع تعاون ثلاثي لتجسيد هذا المشروع بالمواقع التي تقترحها الكشافة الإسلامية. وتتوفر فيها الشروط التقنية بكل من شرق و وسط وغرب البلاد. كما أن المشروع سيتم بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبمرافقة وتأطير من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن طريق المصالح الخارجية لإعادة الإدماج.

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