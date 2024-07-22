 إستحداث مصلحة مركزية عملياتية تابعة لقيادة الدرك الوطني 

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير مرسوم تنفيذي يقضي بإحداث مصلحة مركزية عملياتية لمحاربة الجريمة المنظمة تابعة لقيادة الدرك الوطني.

ويأتي هذا المرسوم الرئاسي كجزء من جهود الجزائر لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة في كافة أنحاء البلاد.

وتهدف المصلحة المركزية العملياتية الجديدة حسب ما تضمنته المرسوم التنفيذي إلى مكافحة الجريمة المنظمة بفعالية أكبر على المستوى الوطني. وتختص المصلحة بكامل التراب الوطني، مما يمنحها نطاقًا واسعًا للعمل والتأثير. وقد تم تحديد مقرها بالعاصمة، مع إمكانية نقله بقرار من وزير الدفاع الوطني، مما يتيح لها المرونة في التحرك والاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة.

ويدير المصلحة ضابط عميد أو ضابط سام يعين بمرسوم رئاسي، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذه المصلحة الجديدة. سيتم تحديد مهام المصلحة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، مع إمكانية استحداث فروع لها في مختلف المناطق بأمر من الوزير، لتعزيز وجودها وقدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة.