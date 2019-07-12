إستحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش

قررت وزارة الدفاع الوطني استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية على مستوى مديرية أمن الجيش.

حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم وزاري وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

حيث يدير المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ضابط سام يعين طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.

كما تكلف المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالبحث والمعاينة في الجرائم التي هي من إختصاص القضاء العسكري والجرائم التي تمس بأمن الدولة.

ووفقا لذات المرسوم فإن نشاطات المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تمارس وفقا لأحكام المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية.

للمصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش لتنفيذ مهامها المحددة ستكون لها هياكل للشرطة القضائية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.

وتحدد مهام المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش وتنظيم مكونات هياكلها بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني.