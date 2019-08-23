إستحداث مقابر جديدة بولاية الجزائر

أقرت مصالح ولاية الجزائر إستحداث مقابر جديدة عبر إقليمها نظرا لإمتلاء أغلب المقابر التي لم تعد تتسع لدفن الموتى.

وحسبما أفادت به ذات المصالح، فإن الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على المقابر المتواجدة عبر إقليم العاصمة.

وسيتم إستحداث خمسة مقابر، بمساحة إجمالية تقدر بـ 16 هكتار، عبر بلديات: الحمامات، العاشور، الرغاية، الهراوة وتسالة المرجة.

وأضافت ولاية الجزائر أنه تم تسجيل 06 مشاريع لمقابر أخرى، في طور الإنجاز، سيتم إنجازها عبر بلديات : عين البنيان، برج البحري، درارية، عين طاية، أولاد فايت والدويرة.

وفي ذات السياق، فقد تمّت عملية إعادة التهيئة والتأهيل لـ 48 مقبرة، عبر العديد من بلديات الولاية.