كشف بيان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن إستحداث منصب أمين العام للسطة عبر 4 ولايات نموذجية وجاء هذا الإعلان عقب انتهاء اللجنة المختصة في عملية الأنتقاء الاولي للمترشحين لمنصب الامين الاعم للمندوبيات الولائية .

وأوضح بيان السلطة أنه تم إختيار 10 مترشحين بالنسبة لمندوبية العاصمة و5 مترشحين بالنسبة لكل من ولاية وهران وقسنطينة وعنابة. هذا وإعتمدت اللجنة في إنتقائها الاولي على المعايير المنصوص عليها في المادة 9 من القرار الصادر عن رئيس اللجنة التالية:

الخبرة المهنية في التخصص الذي له صلة من المنصب المراد شغله، الخبرة المهنية، ملائمة المؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات المنصب المطلوب شغله . التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان لشغل المنصب

كما تقرر إحداث 4 مندوبيات جهوية تتمثل في الولايات الأربعة: الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة.

وأضاف البيان انه سيتم إجراء محادثة للمترشحين بغرض انتقاء مرشحين اثنين على مستوى المندوبيات الأربعة المذكورة. ليتم في المرحلة الثانية إجراء محادثة على المستوى المركزي للسلطة لانتقاء الفائز النهائي بمنصب أمين عام.

وجاء هذا في إطار بناء الهيكلي التنظيمي المحلي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عبر 58 ولاية