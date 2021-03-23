إستحداث هيئة عمومية لتسيير موانئ الصيد البحري

إجتمع وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، رفقة وزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي، لمناقشة كل ما يتعلق بموانئ الصيد و تهيئتها.

وأفاد بيان للوزارة، أنه تم تعيين لجنة ميدانية مشتركة تقف على مختلف مناطق الصيد الغربية والوسط والشرقية لاسيما موانئ الغزوات وسيدي يوشع بالغرب وميناء قوراية بالوسط وميناء الصيد بعنابة.

وأوضح البيان، أن الوزير أكد على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع في ضوء تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية.

وتطرق ناصري إلى ضرورة إيجاد حلول لمشكل ترمل موانئ الصيد في أقرب وقت ممكن، للسماح باستغلالها بأفضل وجه.

واتفق الحضور على استحداث هيئة عمومية يخول إليها تسيير موانئ الصيد البحري، تابعة لقطاع وزارة الصيد والموارد الصيدية.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة متابعة من الوزارتين لتقديم الحلول والمقترحات وفق آجال محددة.