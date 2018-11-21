إستحداث وتفعيل مهام فرق خاصة للحد من العنف ضد الطفل والمرأة

إحتضن منتدى الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية، بمناسبة اليوم العالمي لإتفاقية حقوق الطفل المصادف لـ20 نوفمبر من كل سنة،

و اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادف لـ25 نوفمبر.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تطرقت محافظ الشرطة خواص ياسمين، في مداخلتها إلى العنف الممارس ضد المرأة، ومختلف الأسباب المؤدية إليه،

أين أكدت في تدخلها أن الأرقام المسجلة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد خلال سنة 2018 تشير إلى إنخفاض في نسبة هذا العنف بنسبة 3.98 في المئة، وهذا مقارنة بسنة 2017.

وأشارت نفس المتحدثة، إلى أن العديد من النساء المعنفات تتخلى عن المتابعات القضائية، بعد تسجيل الشكوى لدى مصالح الشرطة.

وكشفت إلى أنه تم إستحداث وتفعيل مهام فرق خاصة، تعنى بحماية الأطفال وكذلك المرأة ضحية العنف موزعة عبر كامل التراب الوطني، من بينها ثلاثة تنشط على مستوى ولاية الجزائر.