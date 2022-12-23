إستحداث وسم “أدرس بالجزائر” لضمان مرافقة مثلى للطلبة الأجانب بالجزائر

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري، عن إستحداث وسم “Study in Algeria” “أدرس بالجزائر”. بهدف تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية. والرفع من مستوى مرئيتها وتشجيع التدريس باللغات الأجنبية.

وقال بداري خلال إشرافه على إطلاق هذه العملية الموجهة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أن وسم “أدرس بالجزائر” يرمي إلى تعزيز جاذبية المؤسسات الجامعية والرفع من مستوى مرئيتها ومقروئيتها. بالأإضافة كذلك إلى تشجيع التدريس باللغات الأجنبية لاسيما اللغة الإنجليزية. وهو ما يسمح بإعطاء صورة حقيقية وإيجابية عن نظام التعليم العالي في الجزائر”.

وأضاف الوزير، أنه ومن أجل منح هذا الوسم للمؤسسات الجامعية تم إعتماد جملة من المعايير والمؤشرات. ترتكز بالدرجة الأولى على تقييم الطلبة الأجانب لمستوى مرافقتهم من قبل المؤسسات الجامعية وظروف إستقبالهم. إلى جانب التقيد بمضمون دليل مرجعي يصاغ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

كما أشار بداري إلى أن اعتماد الوسم “أدرس بالجزائر” الذي يشكل فرصة لخلق جو من التنافس بين المؤسسات الجامعية الجزائرية من أجل استقبال أمثل لضيوف الجزائر من الطلبة. وهو ما من شأنه المساهمة في الرفع من جودة نظام التعليم العالي و البحث العلمي في الجزائر. باعتبار ذلك بمثابة رهانا يستوجب العمل الجماعي والمكثف لكسبه.

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