إستحداث 13 سوق جواري في تيبازة استعدادا لشهر رمضان

قررت اللجنة الولائية لتيبازة، المكلفة بالتحضير لرمضان 2019، إستحداث 13 سوق لـ”الرحمة و التضامن”، عبر عدة ماطق بالولاية.

وحسبما علم، اليوم الإثنين، لدى الأمانة العامة للولاية، ستضمن هذه الأسواق، تسويق الخضر و الفواكه واللحوم بأصنافها، والمواد الغذائية والحليب.

وسيتم تسويق هذه المواد الغذائية، وفق قاعدة البيع المباشر “منتج-مستهلك”.

حيث تم عقد لقاء، أمس الأحد، بمقر الولاية، لتجسيد إنشاء الأسواق المذكورة، لتجنيد مختلف الفلاحين ومربو المواشي، وتجار الجملة.

وذلك بتأطير من الإدارات المعنية، لتقديم كل التسهيلات الإدارية الخاصة بإنجاح هذه المبادرة، التي تنظم كل سنة .

وتتوزع الأسواق المزمع إنشائها، على بلديات شرشال وحجوط والقليعة.

وذلك بمعدل سوقين بكل بلدية على إعتبار أنها تجمعات، تحصي أكبر كثافة سكانية بالولاية .

وتهدف هذه المبادرة، إلى ضمان تمويل الأسواق بالمواد الغذائية، خاصة منها ذات الإستهلاك الواسع.

وكذا المساهمة في ضبط الأسعار، والتصدي للإرتفاع “الجنوني” للأسعار، في شهر رمضان.

وفي نفس السياق أعطى والي تيبازة تعليمات، لإطلاق عملية تطهير واسعة، وتحقيقات معمقة، لقوائم المستفيدين من منحة رمضان، لضمان تقديمها لعائلات المعوزة.