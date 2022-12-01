إستحداث 16 منصة رقمية لعصرنة قطاع التعليم العالي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، عن استحداث 16 منصة رقمية لعصرنة القطاع.

وقال الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن القطاع بصدد تطوير منظومته الرقمية، لاسيما ما تعلق بعملية توجيه الطلبة الجدد.

مضيفا أن مصالحه بصدد إدخال تحسينات على المنظومة الرقمية للقطاع. خاصة ما تعلق بنظام “بروغرس” وذلك بغية إجراء “إصلاحات عميقة في منظومة توجيه الطلبة الجدد”.

فضلا عن تطوير تسيير العمليات البيداغوجية والإدارية واستحدث 16 منصة رقمية لعصرنة القطاع.

وذكر الوزير بإطلاق تطبيق “حافلتي” لتنظيم خدمات النقل. مشيرا إلى أن ذلك “لا يعد كافيا ويستوجب الرفع من مستوى الخدمات الجامعية تماشيا مع الإمكانيات التي توفرها الدولة في هذا المجال.

كما تطرق الوزير، للقيمة الأكاديمية للشهادات التي تمنحها جامعة التكوين المتواصل. موضحا أن هذه الشهادات “مماثلة لتلك التي تمنحها مختلف المؤسسات الجامعية”.

وأبرز الوزير، عزم القطاع على تطوير جامعة التكوين المتواصل لتصبح جامعة افتراضية تواكب الأهداف المسطرة.

هذا وشدد بداري على أن الترقية العلمية إلى رتبة أستاذ محاضر قسم “أ” تتم “وفق شروط ومعايير دولية”.

مشيرا إلى أن التأهيل الجامعي يعد تتويجا علميا وبيداغوجيا يسمح للأساتذة الباحثين الدائمين أن يستفيدوا من الترقية العلمية.