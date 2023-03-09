إستحداث 4 فروع جديدة في الجائزة القرآنية لرمضان 2023

كشف، محند عزوق، مدير التوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن إستحداث 4 فروع في مسابقة جائزة حفظ القرآن الكريم لشهر رمضان الفضيل 2023.

وأشار عزوق في تصريح للإذاعة الجزائرية، إلى أن هناك عدّة نشاطات ستقام في المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية خلال شهر رمضان المقبل. على وجه الخصوص المسابقات القرآنية، التي ستنظّم تحت رعاية ارئيس الجمهورية. كما ستختتم فعالياتها بتسليم جوائزها في ليلة السابع والعشرين من شهر الصيام”.

وأضاف عزوق أنّ هناك عدّة مسابقات ستنظّم مع قطاعات أخرى تتعلق بالنساء المعنفات، ودور الطفولة المسعفة. بالإضافة كذلك إلى ذوي الإحتياجات الخاصة ونزلاء المؤسسات العقابية. كما ستمتدّ المسابقات لتشمل أيضا الفضاء السيبراني، عموم الفضائيات ووسائل الإعلام، فضلا عن وسائط التواصل الاجتماعي.

ونوّه عزوق إلى أنّه لأول مرة، سيتّم طبع المصحف الشريف عن طريق تقنية البراي عن رواية ورش عن نافع. بما يتماشى مع الهوية والمرجعية الدينية الوطنية”. مشيرا إلى أنه قبل سنوات كنا نحتاج من يتقن قراءة القرآن الكريم. واليوم لدينا شباب كلهم اهتمام بحفظ القرآن بأحكامه وإتقان تلاوته.