إستحداث 52 ألف منصب شغل بعد رفع العراقيل عن 915 مؤسسة إقتصادية

أجمع مسؤولون، للإذاعة الوطنية، أنّ رفع العراقيل عن 915 مؤسسة إقتصادية مؤخرا. مكّن من إعادة بعث عدة مؤسسات إقتصادية ما سمح بتوفير حوالي 52 ألف منصب شغل.

وكشف الرئيس المدير العام لمجمع الصناعة الغذائية “أقروديف “، إبراهيم لزرق، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنّ المجمع إستطاع نتيجة رفع العراقيل الإدارية من إعادة بعث عشرات المؤسسات التي ساهمت في استحداث مئات مناصب الشغل. وأضاف أن ” هذه المبادرة مكّنت من إعادة بعث النشاطات في المؤسسات والوحدات التي كانت مغلقة. وإقامة مشاريع جديدة كمؤسسة المحروسة، مؤسسة العجائن. بالإضافة كذلك إلى إحداث حوالي 1200 منصب شغل مباشر و2200 منصب غير مباشر. مشيرا إلى أنّ “هناك مشاريع أخرى ستنطلق في الأشهر القادمة.”.

من جهته وفي السياق ذاته، كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية المسيلة، عبد الرزاق باعلي، عن إستفادة الولاية منذ بداية السنة الجارية من 65 مشروعا ما سمح بتوفير ما يقارب 1000 منصب شغل. وقال ” تمّ رفع العراقيل عن حوالي 65 وحدة إنتاجية، من بينها 17 وحدة تحصلت على رخصة الاستغلال لتباشر الإنتاج.

كما قال المحلل الاقتصادي، إسحاق خرشي، أنّ إزاحة الإجراءات البيروقراطية سيدفع بعجلة التنمية وسيسمح بتوفير مناصب الشغل. مصرّحا أنّ ” هذا الإجراء سيسمح من توفير المعروض السلعي من خلال دخول هذه المؤسسات حيز الاشتغال. إضافة إلى خفض الأسعار وتوفير المزيد من المعروض السلعي. وخاصة خفض الواردات وتوفير فرص العمل”.

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