تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدرور مرسوما تنفيديا وقعه الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان يتضمن إستحداث 9 مفتشيات جهوية تابعة لوزارة الصحة.

ووفقا لذات المرسوم رقم 23-216 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1444الموافق 7 جوان ســنة 2023، يـعدل ويـتـمـم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416الموافق 27 جانفي سنة 1996 والمتضمـن إنشـاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتـحديد مهامها وتنظيمها وعملها.

وتخضع المقتشيات الجهوية للمفتشية العامة بالوزارة وتمارس مهامها بالولايات التي تتبع لها. كما تقوم هذه المفتشيات الجهوية بأعمال التفتيش والمراقبة والتقييم على أساس الوثائق.

ونص المرسوم على ان أعوان المفتشيات الجهوية يتنقلون خلال عملهم إلى مقر الهيئات والهياكل والمؤسسات الصحية المعنية مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصحة العمومي والخاص تخضع أيضا لسلطة المفتشيات الجهوية.