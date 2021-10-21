إستحداث دفتر شروط جديد لإنجاز الطرقات

إستحدثت وزارة الأشغال العمومية كمال ناصري دفتر شروط جديد للمشاريع الخاصة بلإنجاز الطرقات حسب ما أعلنه اليوم الوزير كمال ناصري. وفي رده على الاسئلة الشفوية للنواب أوضح ناصر ان الدفتر الجديد يأخذ بعين الاعتبار خصائص التضاريس الصعبة التي تميز ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأضاف الوزير ان الدفتر الجديد عام ونموذجي من أجل التكفل بإنجاز طرقات ذات نوعية جيدة وجودة عالية بالمناطق الجنوبية وبالهضاب العليا التي تتميز بتضاريس جد صعبة. وأكد الوزير بخصوص المسالك التي تتخللها وديان خاصة بإيليزي أكد ناصري التكفل بهذه النقاط قصد تفادي حدوث الفيضانات. وواصل ناصري أنه تم كذلك إنجاز ممرات مائية للوديان المتقاطعة لتمكين السكان من السير فيها.

أما بالنسبة إلى الطرقات التي لم يتم بعد انجازها بنفس الولاية، قال الوزير أنه سيتم اقتراح انجازها خلال قانون المالية لسنة 2022 على غرار الطريق الرابط بين تماسر وتماجر بإليزي. كما كشف الوزير أن الطريق الرابط بين تمنراست وسرت على مسافة 145 كلم “كله معبد منذ سنوات” وهو يخضع لأشغال صيانة بشكل دوري.