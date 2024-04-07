إستحداث شركات شبانية خاصة بمشروع السد الأخضر

طالب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة إنجاز عملية إعادة تأهيل السد الأخضر وفق دفتر شروط خاص.

وخلال إجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية اليوم، وبعد الاستماع لعرض حول السد الأخضر، أمر بإعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بنائه.

وحسب بيان مجلس الوزراء أمر الرئيس تبون بإستحداث شركات شبانية، تشتغل في مجال التشجير والري، والعناية ومتابعة الاستغلال.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن يشمل تعميم أشجار السد الأخضر مناطق الكثبان أيضا، بإعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال.