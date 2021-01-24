إستخدام الكلاب المدربة لمحاربة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

قررت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إستخدام الكلاب المدربة لمجابهة أعمال الشغب المتمثلة في رشق القطارات بالحجارة .

وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن من أجل التقليل من هذه الظاهرة، حسبما أكده مساعد المدير العام للشركة عبد الوهاب أكتوش.

وأكد مساعد المدير العام للشركة أنه تم تنظيم عدة حملات تحسيسية لفائدة المواطنين لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف أن الشركة شرعت أيضا في ايداع عدد من الشكاوى في حالة اصابة عمال الشركة(سائقين ومراقبين وأعوان صيانة) بإصابات وكذا المسافرين.

ودعا المتحدث نفسه إلى ارجاع شرطة السكك الحديدية للتصدي لأعمال الشغب لأن الأعمال التحسيسية غير كافية لوضع حد لها.