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أخبار الجزائر

إستخدام طائرات الجيش لإخماد حرائق الغابات ببجاية

بقلم رابح. ص
إستخدام طائرات الجيش لإخماد حرائق الغابات ببجاية
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تدخل أسطول الطيران التابع للجيش الوطني الشعبي لأجل إخماد الحرائق المشتعلة منذ أمس الجمعة بأعالي غابات أيت رزين و إغيل علي.

أين تمكنت طائرات من نوع تاع BE 200 قاذفات المياه من إطفاء الحرائق والسيطرة عليها. كون ولوج الحماية المدنية لهذه المناطق النائية الخالية من السكان غير ممكن لصعوبة التضاريس.

كما تدخلت الطائرات المروحية لإخماد حريقين هامين بكل من برباشة و كنديرة.

هذا ومست خسائر هذه الحرائق للأيام الأخيرة إتلاف هكتارات من الغطاء النباتي والأحراش دون أن تشكل هذه الحرائق خطرا على الساكنة بعد التدخل الأني لمختلف أجهزة الإطفاء لاسيما طائرات الجيش الوطني الشعبي.

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