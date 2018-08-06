إستخدام مكيفات الهواء بكثرة خطرعلى صحة الإنسان

أكد أخصائيون وأطباء روس أن تشغيل مكيفات الهواء في الطقس الحار جدا يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية.

حيث حذر الأخصائيون من مخاطر استخدام مكيفات الهواء على صحة الإنسان, وبالخصوص القلب والأوعية الدموية.

في حين نصح الأطباء، الذين يستخدمون المكيفات بمحاولة الابتعاد عن مصدر الهواء البارد مباشرة وعدم الجلوس أمام أجهزة التبريد.

وأوضحت الأخصائية في علم الأحياء وعضو أكاديمية العلوم الروسية، فيتالا فورونتسوفا، أن تشنج الأوعية الدموية بسبب هواء المكيفات البارد.

يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، وإرتفاع درجات الحرارة، وإرتفاع ضغط الدم.

وأن “الأوعية الدموية تتوسع لدى ارتفاع حرارة الجو، والدخول إلى أماكن باردة تعمل فيها المكيفات يؤدي إلى انقباض هذه الأوعية”.

داعية إلى “عدم تبريد الهواء في الأماكن المغلقة بشكل كبير والإبقاء عليه في درجات قريبة من الحرارة العامة”.