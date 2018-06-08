إستخدام نظام”AFIS” لتحليل البصمات وكشف الجرائم

تستعمل مصالح الشرطة القضائية في إطار عمليات التحري وتحليل المعطيات على نظام جد متطور للكشف وحل الجرائم المختلفة.

بحيث يستخدم ضباط ومحققوا الشرطة نظام “AFIS” لتحليل البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة .

أين يقوم المكلفون بإدخال البصمات والآثار في الجهاز ومسحها وإدخال بيانات القضية من خلال التأكيد والمقارنة.

ليتم بعدها إعداد تقرير خبرة من طرف ذات المصالح ويتم إرساله إلى الجهات القضائية.

وقال كمال حباش، محافظ شرطة، رئيس دائرة النظام الآلي للتعرف على البصمات، أن الدائرة تسجل شهريا إرتفاع في حالات رفع بصمات الأشخاص.

وأضاف أن تقنية نظام “أفيس” أتاحت للمحققين معالجة عديد القضايا المختصة في التحليل وكشف الحيثيات.