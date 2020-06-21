إستخراج وثيقة الإنتساب عبر فضاء “الهناء”

أصبح اليوم بالإمكان إستخراج وثيقة الانتساب عبر فضاء “الهناء” وذلك بعد رقمنة هذه الوثيقة من قبل الكناص.

وأوضح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء أن هذه العلملية تدخل في إطار تبسيط الاجراءات الادارية والتكفل الأنجع بانشغالات المواطنين.

وهذا بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات ولا سيما طالبي مختلف الوثائق، على غرار شهادة الانتساب.

كما وضعت الكناص رابط إلكتروني يمكن للمؤمن اجتماعيا تحميل واستخراج وثسقة الإنتساب عبر “فضاء هناء”: https://elhanaa.cnas.dz.

من جهة اخرى بإمكان أرباب العمل والادارات العمومية، وكذا الجماعات المحلية، التأكد من مطابقة شهادات الانتساب الصادرة عن الصندوق، بواسطة الانترنت عبر الرابط:

https://elhanaa.cnas.dz/affiliation.xhtml

ويطمح الصندوق من وراء هذا الانجاز الذي يعد قفزة نوعية في مجال عصرنة تسييره، إلى التخلي التدريجي عن إصدار الوثيقة الورقية على مستوى شبابيك.

ويدعو الصندوق أرباب العمل، الادارات العمومية، الجماعات المحلية إلى الأخذ بعين الاعتبار شهادات الانتساب المستخرجة عبر فضاء الهناء ومطابقتها عبر الرابط المذكور أعلاه.