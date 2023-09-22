إستخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل عبر الأرضية الرقمية قريبا

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب هذا الخميس بالجزائر العاصمة، أن إستخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل بالنسبة لطالبي العمل. سيتم مباشرة عبر الأرضية الرقمية في الأشهر القليلة القادمة.

وأشار وزير العمل خلال رده عن أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن استخراج وثيقة التسجيل يتم حاليا على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل مكان إقامة طالب العمل. على أن يتم إستخراجها مباشرة عبر الأرضية الرقمية في الأشهر القليلة القادمة.

وأبرز الوزير، أن الوكالة الوطنية للتشغيل تعتمد على عصرنة هياكلها من خلال تطوير منظومة الإعلام الآلي وخدمات التسجيل عن بعد. بحيث تمكن هذه الخدمة طالبي العمل والمستخدمين من الدخول إلى المواقع الإلكترونية للوكالة قصد التسجيل. أو ايداع عروض العمل وكذا متابعة عروض الشغل المتوفرة. بالإضافة إلى تعميم إستعمال النظام المعلوماتي “الوسيط” الذي يسمح لطالبي العمل والمستخدمين معا الإستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الهياكل المحلية للتشغيل.

أشار بن طالب إلى أنه تم تسجيل أزيد من 74 ألف طالب شغل عن طريق الخدمة عن بعد. عبر نظام الوسيط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. مضيفا أن الوكالة الوطنية للتشغيل أنشأت منصة رقمية خاصة بمنحة البطالة لتمكين الشباب الراغبين في الحصول على هذه المنحة من التسجيل منذ 25 فيفري 2022 ومعالجة الطلبات بطريقة آنية. مضيفا أن عدد المستفيدين من هذه منحة فاق مليوني مستفيد في أغسطس 2023.

وبخصوص جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ذكر الوزير بأنه تم إدماج أزيد من 541 ألف مستفيد في مناصب عمل قارة. من بينهم 321.503 مستفيد على مستوى القطاع الإداري. مضيفا أن العملية لازالت متواصلة إلى غاية 31 ديسمبر القادم تاريخ الآجال المحددة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور