إستخف بالفيروس.. وفاة أقوى رجل في العالم متأثرا بكورونا

توفي بطل العالم في الكيك بوكسينغ، فريدريك سينيسترا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد خروجه من المستشفى. وعرف فريدريك سينيسترا، بمعارضته الشديدة للحصول على لقاح كوفيد-19.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، توفي سينيسترا، وهو أقوى رجل في بلجيكا، عن عمر يناهز 41 عاما في منزله في سيني بلجيكا. بعد أن قرر علاج كورونا بنفسه في المنزل.

كما كان بطل العالم ثلاث مرات، قد دخل المستشفى في 26 نوفمبر الماضي، بعدما أجبره مدربه على ذلك.

ونشر سينيسترا، عدة صور عبر حسابه على “إنستغرام” وهو في العناية المركزة في ذلك الوقت، قائلا إن “الفيروس البسيط” لن يوقفه.

كما نشر سينيسترا مقطع فيديو يظهر فيه وهو يكافح من أجل التنفس، قائلا إنه “ليس لديه وقت يضيعه مع الأشخاص الكسالى”.

وقال في تغريدات اخرى، إن “الفيروس البسيط” لن يوقفه لأنه عبر عن اعتراضه على القيود ضد كوفيد-19 وعلى رأسها الحصول على اللقاح.

وفي 26 نوفمبر الماضي، أعلن سينيسترا أن المعركة المخطط لها في الرابع من الشهر الحالي قد ألغيت.

كما كتب البطل السابق للملاكمة بعدها بأيام: “سأواصل القتال حتى الموت كرجل دون الاستسلام والموت دون ندم”.

وحسب وسائل إعلام بلجيكية، طلب سينيسترا الخروج من المستشفى طوعا. وكان آخر ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي في 13 ديسمبر الحالي لكنه توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية بعدها بيومين.

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