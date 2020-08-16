إستدعاء أكثر من 5 آلاف أستاذ إحتياطي في امتحان البكالوريا

عمدت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إلى استدعاء أكثر من 5 آلاف أستاذ في إمتحان البكالوريا تحسبا لأي طارئ، مع انتشار وباء كورونا.

وسيعمل الأساتذة الاحتياطيون، بتعويض الأساتذة الرئيسيين في حال حدث أي طارئ، شرط أن يكونوا ملمين بطريقة عملهم.

كما قامت وزارة التربية دائما بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بتشكيل فرقة مراقبة تتكون من مراقبين يعملان على مراقبة قاعات الامتحان كل 10 دقائق.

ويتم منح هؤلاء المراقبين كل الصلاحيات من تفتيش ومراقبة، وكذا التجول في القاعات إذا لاحظوا شيئا غريبا يحدث في القاعة.