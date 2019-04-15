إستدعاء الهيئة الإنتخابية يوم 4 جويلية رسميا

سيتم إستدعاء الهيئة الإنتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 4 جويلية حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وذلك بناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 أفريل 2019.

والمتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث وبعد الإطلاع على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة.

الذي يفيد أن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا قد أخذ علما بشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بسبب الإستقالة.

حيث تقرر إستدعاء الهيئة الإنتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 4 جويلية 2019.

كما يجرى الدور الثاني عند الإقتضاء في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.

يشرع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية بداية من يوم الثلاثاء 16 أفريل 2019 وتختتم يوم الثلاثاء 23 أفريل.