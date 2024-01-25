إستدعاء ذوي الإعاقة الدائمة للفحص .. حوادث العمل ومنح العجز .. الوزير يكشف

أوضح وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب بخصوص هدف إستدعاء فئة ذوي الإعاقة الدائمة للفحص بالرغم من أن حالتهم المرضية دائمة.

وخلال جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة بالبرلمان نقلا عن وأج أكد الوزير أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 7 ماي 2005، المحدد لشروط سير المراقبة الطبية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا، تقتضي الحضور الفعلي للمؤمن له إجتماعيا في بعض الحالات لإخضاعه للفحص الطبي و/أوتقديم وثيقة طبية ذات الصلة للتحقق من مدى مطابقة حالته الصحية مع أداءات الضمان الاجتماعي التي يطالب التكفل بها المراقبة الطبية.

وتابع بن طالب أن الاستمرار في دفع بعض امتيازات الضمان الاجتماعي على غرار ريوع حوادث العمل والأمراض المهنية وكذا منح العجز، يتطلب بالضرورة المراجعة الطبية.

وأبرز الوزير أن مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد شرعت في اتخاذ تدابير ترمي إلى تبسيط الإجراءات تجنبا للدعوة التلقائية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.