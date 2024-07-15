أعلن الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، عن مشروع بين البنك العالمي والجزائر. بغرض وضع إستراتيجية جديدة لتسيير الأخطار الكبرى والكوارث.

وأشار براهم خلال استضافته في فروم جريدة المجاهد، أنه سيتم الإعتماد على تشخيص سابق قام به البنك مع وفد وطني للأخطار الكبرى تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأضاف المتحدث، أن الجزائر تتوفر على نظام جيد لتسيير الأخطار الكبرى. وهذا المخطط يتطلب التحيين سيما فيما يخص الجانب الوقائي والاستباقي. أما فيما يخص الإنتقال الطاقوي ومكافحة الاحتباس الحراري. فنوّه المسؤول ذاته بالجهود التي تبذلها الجزائر، سيما في مجال تخفيض حرق الغاز.