إستراتيجية جديدة للأمن الغذائي أمام قمة الجزائر

كشف مدير إدارة التكامل الإقتصادي بجامعة الدول العربية، الدكتور بهجت أبو النصر، أنه مطروح على جدول أعمال قمة الجزائر إستراتيجية جديدة للأمن الغذائي. بهدف الإرتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتي. موضحا أن القادة العرب اهتموا بملف الأمن الغذائي ضمن الأمن القومي العربي.

قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية إن هناك العديد من الملفات الاقتصادية المهمة معروضة على جدول أعمال القمة العربية الـ 31 بالجزائر. أبرزها الأمن الغذائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب ملف خاص بضرائب الإقتصاد الرقمي. لافتا إلى أن هناك إنجازات كبيرة تحققت في تلك الملفات وسيتم عرضها على القادة العرب .

وأضاف “أبو النصر” في تصريحات له على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر، أنه كانت هناك محاولات متعددة من قبل حقق أغلبها نجاحا على غرار برنامج إطار الأمن الغذائي. ولكن هناك إستراتيجية جديدة مطروحة في القمة الحالية. وهناك خططا تنفيذية موضوعة لهذه الاستراتيجية بتكاليف مخصصة لكيفية التمويل.

كما أكد أن الهدف من الإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي هو الإرتقاء بنسبة الإكتفاء الذاتي. لأن الأمن الغذائي أصبح أمنا قوميا، ويعلم الجميع ما يعانيه كافة دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. كما أن المنطقة العربية تعاني من فجوة غذائية كبيرة.

وتابع “الملف الإقتصادي موضوع الساعة في ظل التحديات التي انعكست على الدول العربية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. مؤكدا أن ملف الأمن الغذائي بات مهم جدا. خاصة وأن هناك عددا من الدول العربية تعتمد على روسيا وأوكرانيا بنسبة تفوق الـ 60 بالمائة في الحصول على وارداتها من الحبوب. بالإضافة إلى أن الفجوة الغذائية العربية تتأرجح بين 35 مليار دولار و45 مليار دولار. رغم وجود إمكانيات في المنطقة العربية سواء مائية أو جغرافية أو تنوع مناخ يسمح للدول العربية بتحقيق ارتفاع في نسبة الاكتفاء الذاتي من معظم السلع الغذائية”.

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