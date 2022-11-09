إسترازينيكا تطلق مبادرة الكشف المبكر عن السرطان بالجزائر مجانا

أطلقت استرازينيكا وشركاؤها في المجال الصحي اليوم مبادرة لتحسين النتائج الصحية لمرضى السرطان في الجزائر ويوفر برنامج “التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان في أفريقيا” منصة تتيح للشركاء التعاون في وضع حلول فعالة لمكافحة مرضى السرطان وسد الفجوات في النهج الحالي المتبع في رعاية المرضى بدءا من التشخيص حتى العلاج وما بعده.

حيث ناقش عدد من كبار الخبراء السريريين والصحيين ومدافعون عن المرضى وممثلون عن القطاع الخاص في مرض السرطان في الجزائر وأكدوا مجدداً على التزامهم بتطوير طرق تحقيق نتائج صحية عادلة لجميع الجزائريين المصابين بهذا المرض بعد السرطان السبب الرئيسي للوفاة في الجزائر، حيث يتوقع تسجيل 61 ألف إصابة جديدة في عام 2025 كما يعتبر سرطان البروستات من أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال بمعدل 111 إصابة جديدة لكل 100 ألف رجل، مما يستدعي الفحص والعلاج

وحول ذلك. قال رامي اسكندر، رئيس شركة “أسترازينيكا في منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي ” تمكين الحصول العادل على علاجات السرطان أهمية كبيرة في مواجهة العبء المتزايد للسرطان في الجزائر وأفريقيا عموماً، وتطمح إلى العمل بتعاون وثيق مع الأطراف المعنية المعلبة لتشجيع استثمارات طويلة الأجل لسد الفجوة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وتحسن النتائج الصحية للمرضى وتدعو إلى عمل مشترك لتذليل العوائق التي تعترض سبيل تشخيص السرطان وعلاجه وبناء قدرات أكبر لإزالة السرطان من أسباب الوفاة في المدى البعيد.

برنامج “التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان في أفريقيا في الجزائر الذي ينطوي تحت المظلة الإقليمية للبرنامج، ويركز على إحداث أثر حقيقي في مكافحة سرطان البروستات من خلال بناء القدرات والفحص والتشخيص المبكرين وتمكين المرضى، وبدعم أيضاً جمعيات المرضى من خلال توفير وحدات تشخيص جوالة تستهدف سكان المناطق النائية جنوب الجزائر

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج هو الفرع المحلي لمبادرة “التعاون لتسريع التقيم في مكافحة السرطان ، وهو مشروع نقوده استرازينيكا لتحقيق نقلة نوعية في طرق تشخيص السرطان وعلاجه لتحسين النتائج الصحية للمرضى حيث يسعى التحالف في السنوات الثلاث المقبلة. إلى إجراء الفحص والتشخيص لمليون شخص يعانون من سرطان البروستات إضافة إلى تدريب أكثر من عشرة آلاف أخصائي رعاية صحية في 100 مركز للأورام في جميع أنحاء أفريقيا.