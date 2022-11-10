إسترا الكرواتي يُمدد رسميا عقد بقرار

قام اليوم الخميس فريق، إسترا 1961، الكرواتي بتمديد عقد لاعبه الدولي الجزائري، منصف بقرار إلى غاية 2025.

مُهاجم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة التحق بإسترا لموسم واحد مع خيار التمديد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وجاء قرار النادي الناشط في الدوري الكرواتي الممتاز بعد تألق لاعب وفاق سطيف السابق منذ بداية الموسم.

كما كان المُهاجم السطايفي قد لفت انتباه النادي الكرواتي خلال مُشاركته رفقة الأولمبيين في دورة موريس ريفيلو الصائفة الماضية.