إسترجاع أزيد من 150 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل بورقلة

تم بولاية ورقلة، إسترجاع مساحة إجمالية قوامها 153 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل بمناطق متفرقة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وحسبما صرح به مسؤولي مديرية الصناعة و المناجم لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن العملية تندرج في إطار تطهير العقار الصناعي بالولاية.

وهذا بعد اقتراح إلغاء 53 مشروعا إستثماريا، منح لفائدة مستثمرين من أجل تجسيد مشاريع في عديد المجالات.

على غرار الخدمات و الصناعة و السياحة، غير أنهم لم ينطلقوا فيها لأسباب متعددة بالرغم من التحفيزات و إجراءات المرافقة التي وفرتها الدولة في هذا المجال.

ووجهت إعذارات للمستثمرين المستفيدين من هذه القطع الأرضية قبل الشروع في الإجراءات المتعلقة بإلغاء عقودهم.

وذلك بعد القيام بخرجات ميدانية دورية لهذه المواقع لمتابعة مدى تقدم مشاريعهم و التدخل في بعض الأحيان لمرافقتهم من خلال رفع العراقيل التي تواجههم، لاسيما فيما تعلق بالإجراءات الإدارية.

حيث سيتيح استرجاع الوعاء العقاري الصناعي الغير مستغل، الفرصة أمام مستثمرين آخرين لتجسيد مشاريعهم، وإعطاء دفع لوتيرة الإستثمار الصناعي.