إسترجاع العقار الفلاحي: أزيد من 290 ألف صاحب إمتياز محل إعذار

أكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني ان أزيد من 290 الف صاحب إمتياز تلقوا إعذارا بسبب الإخلال بواجباتهم في هذا المجال. وذلك في إطار متابعة شروط إستغلال وحماية الأراضي الفلاحية.

وأوضح وحيد تفياني أزيد من 291 ألف صاحب امتياز معني بالإعذار لوجود 23797 حالة إخلال بالواجبات” و ذلك وفقا للقانون 10-03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

وفي ذات السياق سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أزيد من 9 آلاف صاحب إمتياز أخل بالتزاماته بتأجير أوهجر أوتغيير وجهة، أين سجلت 3665 مخالفة.

كما تم تسجيل، أزيد من 20 ألف صاحب امتياز معني بعدم دفع الإتاوة.

وأشار تفياني إلى تحويل 1566 ملف إلى أملاك الدولة للإلغاء ومنح 788 عقد.

واشار تفياتي إلى تحقيق تقدم في برنامج تطهير العقار الفلاحي الذي يشمل كل البرامج المطبقة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وكذا تسوية وضعية المستغلين بدون سندات، حيث تم، في إطار القانون 10-03، استرجاع أزيد من 34 ألف هكتار ، مع تسجيل أزيد من 24 ألف هكتار في طور إجراءات الاسترجاع، وكذا حوالي 19 الف هكتار مقترحة للإلغاء.

أما من ناحية التطهير في إطار برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار القانون 83-18 المؤرخ في 13 أوت 1983، فقد شملت العملية مساحة تفوق 241 ألف هكتار.

و بالنسبة للتطهير في إطار حق الامتياز، منذ 1997 إلى يومنا هذا، تم استرجاع مساحة تفوق 853 ألف هكتار، مع ازيد من 116 ألف هكتار مقترحة للاسترجاع.

و بالنسبة لعمليات الخروج من الشيوع، فإن عدد الملفات المعنية يبلغ 473 لمساحة تقدر بـ8366 هكتار.