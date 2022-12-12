قناة النهار إسترجاع النسيج الصناعي الجزائري.. مسيرة ثلاث سنوات بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 22:53 الجزائر شارك غرِّد أرسل 36 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gFNyz اقرأ أيضا زين عامر: المنتخب المغربي متكامل ولديه طريقة دفاع حديثة قناة النهار 10 ديسمبر برج بوعريريج : بعد السماح بإستيراد العتاد الفلاحي..بشير يطمح لرفع الإنتاج المحلي قناة النهار 05 ديسمبر مومن أيت قاسي: المدرب "فان خال" عرف كيف يوظف لاعبيه جيدا قناة النهار 03 ديسمبر "الفرصة الثانية: "سرقت و ضـ ـربت شرطي ! جوّزت عشرين سنة حبس ولي نقولو خدمني يحاوزني قناة النهار 09 ديسمبر عين تموشنت: أحياء دون كهرباء وغاز .. المواطنون ينتظرون قناة النهار 04 ديسمبر الرئيس المدير العام لموبيليس يكشف عن الولايات التي ستستفيد من تكنولوجيا التدفق العالي للأنترنت قناة النهار 23 نوفمبر الشيخ النوي: تلاميذ يدرسون في مدرسة مهددة بالإنهيار وسلطات بومرداس لا خبر قناة النهار 24 نوفمبر فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس قناة النهار 08 ديسمبر فاسألوا : استحباب الدعاء أدبار الصلوات قناة النهار 23 نوفمبر طالع هابط: حكاية واد سوف مع الزيڤو ما حبتش تخلاص .. وتستمر المعاناة قناة النهار 08 ديسمبر