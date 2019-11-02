إسترجاع سيارة بعد ربع ساعة من سرقتها في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر صبيحة اليوم، من استرجاع سيارة “كليو4″، سلبت من صاحبها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض بدرقانة.

مصالح الشرطة فور تلقيها بلاغ الضحية، في حدود الساعة 08:15 صباحا، قامت على جناح السرعة بتكثيف الأبحاث وتشديد المراقبة عبر كافة المنافذ والحواجز بالعاصمة.

أين تحديد مكانها وتطويقها على مستوى مخرج نفق واد أوشايح، المشتبه فيه أمام الحاجز الأمني المحكم هجر المركبة على الطريق ليفر إلى وجهة مجهولة.

بعد دقائق سمحت الأبحاث والتحريات التقنية بتحديد هوية الفاعل، في حين تبقى الأبحاث عنه جارية من طرف المصالح المحققة.