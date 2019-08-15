إسترجاع مركبة مسروقة وتوقيف سارقها بالوادي

نجح عناصر الأمن الحضري الثالث بالتنسيق مع فرقة البحث و التحري BRI ، من إسترجاع سيارة محل سرقة بحي 08 ماي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تم أيضا توقيف مشتبه فيه في العقد الثاني من العمر.

وباشرت عناصر الشرطة عمليات البحث بعد ورود معلومات عن تواجد مركبة مشبوهة بمرآب بأحد أحياء مدينة الوادي.

وأسفرت عملية البحث عن رصد المركبة المشبوهة، بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم استصدار اذن بتفتيش للمرآب.

وحسب المعلومات فقد تبين بعد التدقيق في الرقم التسلسلي للمركبة أن السيارة محل بحث تعرضت للسرقة مطلع الأسبوع المنصرم.

ليتم على الفور توقيف المشتبه فيه صاحب المرآب واسترجاع المركبة، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تسليم المركبة المسترجعة.