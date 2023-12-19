إسترجاع مركبتين.. تفكيك شبكتين لسرقة السيارات ببراقي وتوقيف 6 أشخاص

تمكنت شرطة العاصمة من تفكيك جماعتين إجراميتين مختصتان في سرقة السيارات. مع توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 06 أشخاص و إسترجاع المركبتين المسروقتين.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وعلى إثر شكاوى تقدم بها مواطنون على مستوى مقر الأمن الحضري الثاني ببراقي بعد تعرض مركباتهم للسرقة. حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. ومدعمة بإستغلال الوسائل التقنية، على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

العملية أسفرت أيضا على إسترجاع المركبتين، إحداهما تم تقطيعها إلى أجزاء في إحدى الولايات المجاورة. مع حجز العتاد الذي إستعمل في تجزئة المركبة، أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 72000 دينار جزائري.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بظروف التعدد و الليل وجنحة تخريب ملك الغير.