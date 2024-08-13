إسترجاع ممتلكات ثقافية ثمينة بعين الدفلى

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الدفلى، من استرجاع ممتلكات ثقافية ثمينة، متمثلة في مجموعتين نقديتين من معدن الفضة تعودان إلى فترة حكم الدولة الموحدية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تم ذلك عبر عملية أمنية دقيقة ومحكمة أسفرت عن حجز واسترجاع 182 قطعة نقدية.

وتتمتع هذه المجموعة النقدية بقيمة تاريخية كبيرة، تبرز جزءًا مهما من تاريخ الجزائر في العهد الإسلامي الوسيط.

وأكد البيان، إن استرجاع هذه الممتلكات الثقافية يعكس التزام قطاع الثقافة والفنون بالتعاون والتنسيق المحكم مع جميع الأسلاك الأمنية لحماية التراث الوطني ومكافحة المساس بالممتلكات الثقافية.

وأكدت وزارة الثقافة والفنون، أنها ستواصل جهودها في مجال ضمان التكوين النوعي المتخصص لأفراد أجهزتنا الأمنية.

وفي هذا السياق، تعبر الدكتورة صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الدفلى.

كما تدعو كافة المواطنين إلى التعاون مع السلطات المختصة والإبلاغ عن أي معلومات قد تساهم في استرجاع وحماية تراثنا الثقافي.