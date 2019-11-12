إسترجاع نصف كيلوغرام من الذهب و600 مليون سنتيم مسروقة ببراقي

أسترجعت مصالح أمن ولاية الجزائر،اليوم، نصف كيلوغرام من الذهب والأحجار الكريمة بقيمة 800 مليون سنتيم ببراقي و600 مليون سنتيم.

وذلك بعد تفكيك شبكة إجرامية تتكوّن من ست أفراد تتراوح أعمارهم بين 18 و37 سنة.

القضية عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية براقي، خلال هذه الأيام الأخيرة.

وتمثّلت القضية في السرقة الموصوفة مع إخفاء أشياء مسروقة، التي عالجتها مصالح الامن بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة إقليميا.

وبعد تنفيذ عدّة سندات قضائية إمتدت الى ولايات مجاورة، تمكّنت الفرقة من تحديد هويّة الأفراد الذين شكّلوا شبكة إجرامية وعددهم ستة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.