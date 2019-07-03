إسترجاع 04 مركبات سياحية مسروقــة بـعين تموشنت 

تمكنت عناصر أمن دائرة المالح خلال الأسبوع الماضي، من استرجاع 04 مركبات سياحية محل سرقة من طرف أشخاص مشبوهين مختصين في سرقة السيارات.

المتورطون في قضية جناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جناية السرقة مع توافر ظرف الليل و استعمال مفاتيح مصطنعة.

العملية جاءت إثر معلومات مؤكدة، مفادها تعرض مركبة من نوع ماروتي للسرقة على مستوى إقليم الإختصاص و على جناح السرعة تم نصب حواجز أمنية.

حيث أسفرت العملية من توقيف المشتبه فيهما و استرجاع المركبة محل السرقة على مستوى المحور الدوراني لمدينة تارقة التابعة لدائرة المالح و يتعلق الأمر بكل من المدعو “ف م أ 35 سنة” و المدعو”ع س ع 42 سنة”.

التحقيق المتواصل مع المشتبه فيهماـ

تبين أنهما متورطين في عدة قضايا سرقة أخرى لـ 03 ثلاث مركبات سياحية من نوع سامبول و ماروتي محل سرقة من ولاية وهران ، الجزائر العاصمة وعين تموشنت

و استنادا للمعلومات و المعطيات المتحصل عليها تم تحديد مكان تواجدها و إسترجاعها.

المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق و الذي بدوره أصدر في حقهما أمر إيداع.