إسترجاع 130 وحدة سكنية بإليزي كانت مستغلة بطريقة غير شرعية

تم استرجاع زهاء 130 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري كانت مستغلة بطريقة غير شرعية من طرف المواطنين.

عبر مختلف أحياء بلدية برج عمر إدريس بولاية إيليزي.

وأوضح عيسى بولحية والي إليزي على هامش إفتتاح أشغال دورة عادية أولى لسنة 2018 للمجلس الشعبي الولائي أنه تم إخلاء130 سكنا عموميا.

حيث كان مقتحما وذلك بعدما تم إشعار المقتحمين في السابق بضرورة إخلاء السكنات.

وتم فيما بعد تسليم هذه السكنات للمستفيدين منها عن طريق قرارات إدارية.

مشيرا إلى أن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط الإستفادة من السكن شريطة الإلتزام بالقوانين المعمول بها في هذا المجال.

وأضاف ذات المسؤول أن مصالحه أحصت حوالي 531 وحدة سكنية ضمن ذات الصيغ مقتحمة من طرف المواطنين عبر مختلف بلديات الولاية.

والتي سيتم إخلائها لاحقا وتسليم المفاتيح لمستحقها وذلك من أجل تنظيم مدونة الإستفادة من السكنات الاجتماعية.

وتعزيز مبدأ تكافئ الفرص للاستفادة من هذه العملية التي تبذلها الدولة لحفظ كرامة مواطنيها وترقية إطارهم المعيشي.

كما ذكر الوالي أنه توجد العديد من الأحياء السكنية بمختلف البلديات 6 المشكلة لولاية إيليزي تحتاج إلى العديد من عمليات التهيئة.

من مساحات خضراء وإنارة عمومية والربط بمختلف الشبكات.

حيث يوجد غلاف مالي بقيمة مليار دينار، إستفادت منه الولاية مؤخرا للقيام بمختلف عمليات التهيئة بهذه الأحياء السكنية.