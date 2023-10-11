إسترجاع 1530 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل

تم إسترجاع 4173 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة إجمالية قدرها 1530 هكتارا في إطار عملية تطهير العقار الصناعي الممنوح.

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن الحكومة تواصل بصرامة عملية تطهير العقار، ولاسيما من خلال التحيين الدوري لقاعدة البيانات المتعلقة بتوفير العقار ومتابعة التدابير الرامية الى تحسين عرض العقار. حيث قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بوضع جملة من الإجراءات والأحكام بهدف إسترجاع تنظيم وعصرنة المنظومة العقارية الوطنية.

كما أشار الوزير الأول، إلى مواصلة تنفيذ برامج إنجاز مناطق صناعية جديدة حيث تتم حاليا أشغال تهيئة 32 منطقة صناعية جديدة مسجلة لحساب الولاة. كما تعمل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على تهيئة ستة مناطق صناعية، ثلاثة منها في مرحلة استلام الاشغال.

و من أجل إضفاء المزيد من الانسجام على المنظومة الوطنية للاستثمار وتذليل الصعوبات التي كانت تعيق السير الحسن لإنجاز المشاريع الاستثمارية، تم اعادة النظر في شروط منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة عبر الحاقه بصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. التي ستتكفل من الان فصاعدا بدراسة الطلبات حصريا عبر المنصة الرقمية “المستثمر” بناء على دفتر أعباء واضح وشفاف. ووفق مقاربة اقتصادية ومعايير موضوعية”.

وبخصوص التهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي، أوضح أنها تتم من طرف وكالات عمومية متخصصة في العقار الصناعي والسياحي والحضري. قبل تخصيصها للمستثمرين عبر منصة المستثمر. مشيرا إلى أن الحكومة إتخذت العديد من التدابير للتشجيع على الإستثمار وتبسيط الإجراءات.

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