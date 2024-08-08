إسترجاع 23 مصنع ضمن الأملاك والأصول المصادرة

عقد اليوم الخميس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إجتماع عمل مع الرؤساء المدراء العامون للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع. والتي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة .

الإجتماع جاء تنفيذا وتطبيقا لتعليمات الجمهورية المتعلقة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية. وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية أعطى الوزير تعليمات تقضي بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال والتي يقدر عددها بـ 23 مصنع في قطاع الصناعة.

كما شدد الوزير رؤساء المجمعات على ضرورة التقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي. للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية يوم الأحد المقبل للانتهاء من العملية.

كما تم من ناحية أخرى تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع. والتي ستسوى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.