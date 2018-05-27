إسترجاع 3 دراجات نارية مسروقة بسكيكدة

عكفت مصالح الشرطة بأمن ولاية سكيكدة القيام بنشاطات توعوية ووقائية لسواق الدراجات النارية المخالفين لقواعد السلامة المرورية.

وكذا لكل من لا يحترم إشارات المرور مع الإفراط في السرعة بين السيارات والأحياء السكنية وعدم المبالاة في هذا الخصوص.

اين تم وضع مخطط عملياتي مكثف وموجه ضد المخالفين لقوانين المرور.

ومن خلال المخطط تم إخضاع أكثر من 200 دراجة نارية للمراقبة الأمنية ضمن إقليم الإختصاص الشرطي لذات المصالح.

حيث تم توقيف60 دراجة نارية،إتخذت في حقها الإجراءات القانونية لعدم تقديمهم الوثائق و كذا تسجيل جنح القيادة بدون رخصة.

إضافة الى إنعدام شهادة التأمين الخاصة بالدراجات النارية محل التفتيش والمراقبة.

واسفرت العمليات التي قامت بها ذات المصالح،بعد تنقيط الدراجات بنظام البحث عن المركبات محل السرقة وتحديد الهويات.

أين تم حجز وإسترجاع 03 دراجات نارية محل سرقة تم تسليمها الى أصحابها.