إسترجاع 447 كلغ من الكيف المعالج في عمليات متفرقة ببشار

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأماكن متفرقة بمنطقة غنامة ولاية بشار من إسترجاع 447 كغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه العملية جاءت مواصلة للعملية النوعية التي شهدتها منطقة غنامة بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، يوم أمس الأربعاء. ويؤكد نية هذه المجموعة الإجرامية في إغراق بلادنا بهذه السموم.

للإشارة، فقد تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك الجزائرية، مساء أمس الأربعاء، من القضاء على ثلاثة مهربين من جنسية مغربية. ويتعلق الأمر بكل من: “عدة عبد الله”، “عزة محمد”، “صرفاڤة قندوسي” وتوقيف مهرب رابع، المدعو ” عزة ميمون ” من نفس الجنسية. الذين حاولوا استغلال الظروف المناخية التي تشهدها عدة مناطق لبلادنا للقيام بأعمالهم الإجرامية.

ومكنت هذه العملية من حجز “74” كغ من الكيف المعالج، بندقية صيد، منظار ميدان، و4 هواتف نقالة وأغراض أخرى.

