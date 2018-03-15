إستشارة تحديد تاريخ الباك ستتواصل الى غاية مساء اليوم والإعلان عن النتائج غدا الجمعة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن عملية الاستشارة التي أطلقتها الوزارة الاثنين الفارط، بخصوص تحديد تاريخ البكالوريا، ستتواصل إلى غاية يوم مساء اليوم.

كما سيتم، الإعلان عن نتائج الاستشارة حول تاريخ الباكالوريا يوم الجمعة على الساعة 10 صباحا، أضافت الوزارة .

وأوضح المصدر، فإن تاريخ إجراء الباك المحدد سابقا من 3 إلى 7 جوان أو تأجيله إلى 19 الى 24 من نفس الشهر،

مضيفا، أنه سيحدد على الساعة ال19 أو ال20 من مساء نهار اليوم الخميس.

حيث بلغ عدد التلاميذ المصوتين في هذه الاستشارة قد تجاوز الـ50 الف مصوت الى غاية اليوم الخميس على الساعة الـ16 عصرا.

في حين أطلقت الوزارة الاثنين الماضي موقعا عبر الانترنيت http://bac.onec.dz لإستشارة المترشحين المتمدرسين والأحرار حول اختيار فترة امتحان الباك.

وللتذكير ،فقد تضمنت الاستشارة بإبقاء الفترة الباك من3 إلى7 جوان أوتغييرالفترة على النحو التالي من19 الى 24 جوان 2018 .