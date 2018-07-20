إستشارة “سعدان” في إختيار الناخب الجديد “مطلب جماهيري”

أظهر الإستفتاء الذي قام به معهد “إيمار” بصفة حصرية لـ”النهار”، بأن غالبية الجماهير الجزائرية، راغبة في إستشارة رابح سعدان قبل استقدام الناخب الوطني الجديد.

وكشفت الأرقام، بأن نسبة 77% من عُشاق “الخضر” طالبوا بضرورة إستشارة المُديرية الفنية في إختيار خليفة، رابح ماجر.

وجاءت الفئة العُمرية لـ55 سنة في صدارة المُطالبين بإستشارة الـ”DTN”، مما يُوضح المكانة الكبيرة لـ”شيخ المُدربين”.

يُشار بأن المُديرية الفنية الوطنية، وفي حُلتها الجديدة تقوم بعمل لافت للإنتباه في الفترة الأخيرة، لتكون واحدة من الإيجابيات القليلة للكرة الجزائرية مؤخرا.