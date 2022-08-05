إستشهاد القيادي البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري

استشهد مساء اليوم الجمعة القيادي البارز تيسير الجعبري، مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وعضو مجلسها العسكري.

ونعت الحركة وذراعها العسكري “سرايا القدس”، القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري “أبو محمود”، الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة.

وحسب مراسل النهار في غزة، استهدف قصف الجيش الصهيوني، اليوم، شقة في برج سكني وسط مدينة غزة.

وكان الناطق بلسان جيش الاحتلال أعلن عصر الجمعة عن البدء بغارات جوية في القطاع وإعلان وضع خاص في الجبهة الداخلية الصهيونية.

هذا وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إستشهاد 7 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة 40 آخرين بجروح.