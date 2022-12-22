إستشهاد اللاعب الفلسطيني أحمد دراغمة

إستشهد اليوم الخميس، لاعب كرة القدم الفلسطيني أحمد دراغمة، الناشط بنادي ثقافي طولكرم المحلي، عن عمر ناهز 23 سنة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الإحتلال الصهيوني، إغتالت اللاعب دراغمة، عند إقتحامها مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة”مقام يوسف”.

كما كشفت ذات المصادر، أن الاعب أحمد دراغمة توفي متأثرا بجروح خطيرة، بعد تلقيه رصاصات حية على مستوى الظهر والساق.

يذكر أن، الفقيد يلعب في مركز متوسط الميدان الهجومي وسجل ستة أهداف منذ بداية الموسم في الدوري الفلسطيني.