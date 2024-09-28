إستشهاد حسن نصر الله .. الرئيس اللبناني يعلن الحداد 3 أيام 

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي, اليوم السبت, الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام، إثر استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وذلك خلال غارة شنها الكيان الصهيوني مساء أمس الجمعة، على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أن ميقاتي أصدر مذكرة أعلن فيها الحداد الرسمي، مشيرا الى أن يوم تشييع الشهيد نصر الله، سيكون يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة.

ويتعرص لبنان الشقيق لاعتداءات صهيونية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق.

ما أدى إلى استشهاد وإصابة ما يقرب من 3 آلاف شخص، فيما اندفع سكان المناطق المستهدفة في موجة نزوح واسعة.